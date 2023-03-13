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المباحث العامة بغزة تضبط 6 دراجات نارية مسروقة

الإثنين 13 مارس 2023 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

تمكنت المباحث العامة بغزة، من ضبط ست دراجات نارية مسروقة، خلال حملة الفحص الفني الذي أجرته على النقاط العشوائية وعدد من محلات بيع قطع الدراجات في عدد من محافظات قطاع غزة.

وأشارت في بيان صحفي أصدرته اليوم الإثنين، إلى أنها أحالت ملفات الدرجات النارية المسروقة للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، مبينة أنها تواصل جهودها في الكشف عن الدراجات النارية المسروقة والتي يتقدم أصحابها ببلاغاتٍ عن سرقتها في المحافظات كافة.

وتُواصل الأجهزة المختصة جهودها عبر إجراء الفحص الفني بشكلٍ مستمر في الطُرقات وعلى الحواجز، لضبط الدراجات النارية المسروقة وإعادتها لأصحابها.

#المباحث العامة #دراجات نارية

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