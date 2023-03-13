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القط "النجم" يجذب السياح لمدينة بولندية

الإثنين 13 مارس 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
القط "النجم" يجذب السياح لمدينة بولندية



وكالات / سما /

يتجه عشاق القطط إلى مدينة شتشيتسين البولندية لإلقاء نظرة على جاتشيك، قط أسود في أبيض، أصبح ذو شهرة عالمية على مواقع السوشيال ميديا، وفقًا لموقع وكالة رويترز.

يسترخى القط فوق بطانية صغيرة في صندوق خشبي مفتوح الواجهة صنعه مالكه، ويعيش في شارع كاشوبسكا منذ أكثر من 10 أعوام، حتى أصبح منزله المقصد الأعلى تقييما في مدينة شتشيتسين على تطبيق جوجل.

وحصل مكان القطع وموقعه على الخريطة على عشرات التقييمات التي تشيد به، متفوقا على معالم جذب مثل قلعة النهضة، ليتربع على عرش المركز الأول. والموقع موجود على الخريطة بالقرب من متجر يبيع حقائب مزينة بوجه القط.

وقالت كارولينا نوفاك، مديرة الحساب الرسمي على "تيك توك" لمنطقة ويسترن بوميرانيا، حيث تقع المدينة التي يعيش فيها "جاسيك": "إنه بمثابة كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع فى عالم القطط

وقال شيمون ماكسميوك، وهو موظف في مركز معلومات سياحي في شتشيتسين، إن ناس كثر يأتون من أماكن بعيدة لرؤية جاسيك.

وأضاف: "جاء رجل من النرويج على متن رحلة جوية، وقال إن جاسيك دفعه إلى اتخاذ القرار بالقدوم إلى هنا، بسبب جاسيك زادت السياحة زيادة ضخمة، أكثر بكثير من توقعاتي أو تخيلاتي".

الخوف الآن على القط 

ويرجع بعض المعجبين شهرة جاسيك إلى وجهه اللطيف المحبب، بينما يقول أخرون إن شهرته هي التي تجذب الزوار إلى مدينة تشتهر بالفعل بقلاع تاريخية وحدائق ومناظر طبيعية خلابة عند النهر.

في الوقت نفسه بعض سكان شتشيتسين أعربوا عن قلقهم من الأمر، تقول ممرضة في جمعية شتشيتسين لرعاية الحيوانات، إن الناس يقدمون طعاما "غير مناسب" لجاسيك.

#القط #السياح #بولندا

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