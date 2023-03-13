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فتح: الجريح الفلسطيني أولوية لدى الحركة وقيادتها وجرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم

الإثنين 13 مارس 2023 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: الجريح الفلسطيني أولوية لدى الحركة وقيادتها وجرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم



رام الله / سما /

أكّدت حركة التحرير الوطني الفلسطينيّ "فتح"، أنّ يوم الجريح الفلسطينيّ، هو تخليدٌ للتضحيات الجسام التي قدّمها الجرحى، ودورهم الاستثنائي والتاريخي، ورسالة إلى العالم بأنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا.

وأضافت حركة "فتح"، في بيان صدر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الاثنين، أنّ هذا اليوم الوطني هو تأكيد على الالتزام الوطني والأخلاقي تجاه الجرحى، مُردفةً أنّ الحركة بقيادة الرئيس محمود عبّاس تعتبرُ الشهداء والجرحى والأسرى وذويهم أولوية لا تتقدم عليها أي أولوية أخرى، مؤكدةً على موقف القيادة الفلسطينية القطعي تجاه حقوقهم، وعدم المساومة عليها.

وبيّنت أنّ الجرحى ليسوا كما إحصائيا؛ بل قضية ذات معانٍ إنسانيّة ووطنيّة تُدين الاحتلال، مضيفة أنّ الجرائم التي اقترفها الاحتلال لن تسقط بالتقادم، وسيُحاسب عليها، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في هذا الشأن.

#فتح #الجريح الفلسطيني #الاحتلال

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