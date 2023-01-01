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اشتية : امتناع بعض المعلمين عن الدوام خطير جدًا بحق مستقبل أبنائنا

الإثنين 13 مارس 2023 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : امتناع بعض المعلمين عن الدوام خطير جدًا بحق مستقبل أبنائنا



رام الله / سما /

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، المعلمين الممتنعين عن التدريس بالعودة إلى التعليم فوراً.

وقال اشتية في مستهل جلسته الحكومية 197،"إن ما يجري خطير جداً بحق أبنائنا ومستقبلهم، ونحن قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات، وتجاوبنا مع مطالبهم وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين، الذين يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب".

وأضاف: "وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب لأبعد من ذلك بدفع 5% منها على راتب الشهر الحالي وتثبيت ال10% المتبقية على قسيمة الراتب".

من جانب آخر، رحب اشتية بالاتفاق السعودي الإيراني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية صينية، قائلاً: "نتطلع إلى أن يُسهم هذا الاتفاق بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".

كما ورحب اشتية بقرار برلمان جنوب إفريقيا تخفيض التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل، وحياه على هذا الموقف المنسجم مع المواقف التاريخية الصادقة والشجاعة التي تتخذها جنوب إفريقيا لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

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