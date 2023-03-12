أعراض مرض الكبد الدهني

وكالات / سما /

الكبد هو أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان يؤدي العديد من الوظائف، بما في ذلك إزالة السموم والتخزين، يساعد الكبد على التخلص من السموم من الجسم ، واستقلاب الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، كما يخزن الجليكوجين والفيتامينات والمعادن، يساعد في إنتاج الصفراء وإفرازها، كما يصنع بروتينات البلازما، مثل الألبومين وعوامل التخثر، وبالنظر إلى أن الكبد يساعد في العديد من وظائف الجسم ، فمن المهم الحفاظ على الكبد صحيًا.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإن مرض الكبد الدهني هو أحد الأمراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بالكبد. يحدث بشكل رئيسي عندما يكون هناك زيادة في تراكم الدهون في الكبد.

أكثر الأعراض شيوعًا التي يجب ملاحظتها

تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض الكبد الدهني: - ألم في البطن أو انتفاخ ، وخاصة الشعور بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن - غثيان وفقدان الشهية أو فقدان الوزن - تورم البطن والساقين (وذمة) - إرهاق ، تعب شديد أو تشوش ذهني – ضعف.

لا تتجاهل هذه العلامات الموجودة على جلدك

في الحالات الشديدة من مرض الكبد الدهني، قد يصاب الشخص بتليف الكبد ، وهو المرحلة الأكثر تقدمًا من مشاكل الكبد.

تشمع الكبد هو تندب في الكبد ناتج عن تلف الكبد المستمر طويل الأمد.

الأنسجة الندبية تحل محل الأنسجة السليمة في الكبد وتمنع الكبد من العمل بشكل صحيح

الضرر الناجم عن تليف الكبد لا يمكن عكسه ويمكن أن ينتشر في النهاية لدرجة أن الكبد يتوقف عن العمل هذا يسمى الفشل الكبدي ، ويمكن أن تظهر العلامات الثلاث الأكثر شيوعًا لتليف الكبد على الجلد وتشمل هذه:

- حكة الجلد

– اصفرار الجلد (اليرقان)

- سهولة الكدمات

من هو المعرض للخطر؟

بينما يمكن أن يصيب مرض الكبد أي شخص، قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به من غيرهم.

تشمل عوامل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ما يلي:

- الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

- الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو مقاومة الأنسولين.

- الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي

- الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية

-التدخين

- تناول نسبة عالية من الدهون والأطعمة المكررة أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

كيف تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية؟

وفقًا لمايو كلينك، من المهم اختيار نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية ، ويجب إعطاء الأولوية للحفاظ على وزن صحي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر لا بد منه للوقاية من الأمراض المزمنة مثل مرض الكبد الدهني علاوة على ذلك ، يجب على الناس الحد من العادات غير الصحية مثل التدخين.