منتجات التصنيع الذكي الصينية تدفع الاستهلاك في دول الشرق الأوسط

وكالات / سما /

تشهد العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط تطورا سليما ومستقرا منذ زمن طويل، حيث تسعى الصين وراء التنمية المدفوعة بالابتكار وتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط في المجالات فائقة التكنولوجيا مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والحواسيب الكمية، ما يوفر المزيد من الفرص الجديدة للمنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، عملت شركات صينية متميزة في قطاع الصناعات التحويلية على دفع تنمية القطاع ليصبح أكثر تقدما وذكاء وصداقة للبيئة، ما ساعد منتجات التصنيع الذكي ذات العلامات التجارية الصينية على تلبية احتياجات المستهلكين في دول الشرق الأوسط، وانتشار هذه المنتجات بنجاح في السوق الاستهلاكية المحلية بالمنطقة.

ومنذ دخول شركة هاير للمنزل الذكي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 1998، تعمل الشركة على ابتكار وتطوير المزيد من المنتجات المتنوعة التي تناسب احتياجات المستخدمين المحليين بناء على العادات والممارسات المحلية في المنطقة، مثل الغسالات الاسطوانية كبيرة الحجم ومكيفات الهواء المناسبة للمناطق الاستوائية.

وقال لي دا بنغ، المدير الإقليمي لشركة هاير للمنزل الذكي في الشرق الأوسط وإفريقيا، إنه دائما ما يؤثر المناخ في المنطقة على العمر التشغيلي لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية. وعند أخذ مكيفات الهواء كمثال، فإن مكيفات الهواء العادية ليست مقاومة للتآكل، لذلك فإن الوحدات الخارجية للمكيفات غالبا ما تكون صدئة، كما أن العمر التشغيلي لوحداتها الداخلية قصير أيضا. وأوضح أنه من أجل حل هذه المشكلة، طورت الشركة مكيفات هواء مقاومة للتآكل، وهو الأمر الذي لم يحل مشكلة التآكل فحسب، بل أطال أيضا العمر التشغيلي لمكيفات الهواء في المنطقة أيضا.

وذكر لي أنه من أجل ضمان التبريد بشكل مستقر في البيئة شديدة الحرارة، ابتكرت الشركة أيضا تكنولوجيا خاصة للتبريد لضمان عدم انخفاض قدرة التبريد لدى المكيفات في ظل درجة الحرارة العالية، مشيرا إلى أنه من خلال المبرد والتصميم الهيكلي اللذين حصلا على براءة اختراع، يتم بفاعلية تبديد الحرارة بالوحدة الخارجية، مما يضمن عدم تعطل المكيفات عند التبريد تحت درجة حرارة عالية، وتحقيق برودة مستمرة ومستقرة للمستخدمين في الشرق الأوسط.

وفي ظل أن المزيد من المستهلكين في دول الشرق الأوسط يولون اهتماما أكبر لتجربة مشاهدة التلفزيون، تركز مجموعة هايسنس الصينية على إنتاج شاشات تلفزيونية متطورة وكبيرة الحجم في أسواق المنطقة.

وقال أو يانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة هايسنس للتسويق الدولي، إنه بناء على احتياجات المستهلكين المحليين للشاشات الكبيرة ذات جودة الصورة العالية، أطلقت هايسنس منتجات عالية الجودة مثل شاشات الليزر، كما تسعى الشركة إلى مواصلة تحسين شاشاتها التلفزيونية من حيث التباين والتدرج اللوني ومعدل التحديث العالي، مضيفا أنه منذ عام 2018، صُنّف حجم مبيعات شاشات هايسنس التلفزيونية ضمن المراكز الثلاثة الأولى في السوق القطري.

وأكد أو أن شاشات هايسنس التلفزيونية تباع بشكل جيد في سوق الشرق الأوسط، مما يدل على أن المنتجات ذات العلامات التجارية الصينية تكتسب ثقة المستهلكين في المنطقة من خلال ترقية التصنيع، مشيرا إلى أن الشركة تتمسك بمبدأ "وضع الزبائن في المقام الأول"، وتصر دائما على تزويد المستهلكين بالمنتجات الرقمية عالية الجودة والتكنولوجيا الرقمية المتطورة، الأمر الذي يمكّن الشركة من الحفاظ على النمو المستمر في سوق الشرق الأوسط.