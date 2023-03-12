  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

الصين تطلق قمريْن صناعييْن لاستشعار الأرض عن بعد

الإثنين 13 مارس 2023 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تطلق قمريْن صناعييْن لاستشعار الأرض عن بعد



وكالات / سما /

نجحت الصين يوم 10 مارس في إطلاق قمريْن صناعيين لاستشعار الأرض عن بعد من طراز Tianhui-6.

أفادت صحيفة "جونغو هانتيانغ باو" الصينية في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat أن القمريْن الصناعيين أطلقا بصاروخ CZ-4C الساعة 06.41 بالتوقيت المحلي (الساعة 01.41 بتوقيت موسكو) من مطار تيوانغ في شمال البلاد.

ويشار إلى أن القمريْن الصناعيين Tianhui-6 سيستخدمان لوضع خرائط جغرافية ودراسة حقول الثروات الطبيعية وإجراء التجارب العلمية.

يذكر أن بكين تطوّر بنشاط برنامجها الفضائي عن طريق إطلاق الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والملاحة الفضائية والاتصالات واستشعار الأرض عن بعد، وكذلك تطوير تكنولوجيات استصلاح القمر. وينفذ الأخصائيون الصينيون في الوقت نفسه مشاريع دراسة الكويكبات والمريخ. وقد انتهت الصين العام الماضي من إنشاء محطتها الفضائية في مدار الأرض.

#الأرض #الصين #قمر صناعي #التجارب العلمية

الأكثر قراءة اليوم

"الديكتاتورية الآمنة".. هاليفي يتراجع عن تصريحه ويعتذر

قناة عبرية: بوادر أزمة بين الإمارات و"إسرائيل".. نتنياهو يعلق

رئيس الموساد السابق: "إسرائيل" متورطة في كارثة

خسائر إسرائيلية بسبب انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي: نتنياهو يتعهد بتوفير سيولة

حماس: "إسرائيل" تُصدر أزمتها الداخلية على شعبنا وتبني الحركة لعملية "ديزنغوف" يدلل على أمرين..

السعودية ترفض دخول وفد إسرائيلي إلى أراضيها

مقتل شابة بإطلاق نار في كفر كنا

الأخبار الرئيسية

image_processing20230313-1071-9cmmv9

ما قبل حوارة ليس كما بعده.. انهيار إسرائيلي على كل الجبهات ونتنياهو لا يسيطر على حكومته

تنتهي عصرًا.. إطلاق صواريخ وانفجارات في مناورة للجهاد بغزة إسنادًا للضفة

الشرطة : فرار 6 موقوفين من مركز توقيف "القلعة" في الخليل

photo_2023-03-12_20-34-18

"الديكتاتورية الآمنة".. هاليفي يتراجع عن تصريحه ويعتذر

فرنسا تقرر مقاطعة سموتريتش

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية