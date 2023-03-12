فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.
"يديعوت أحرونوت":
- الحكومة ضد المستشارة القانونية ونتنياهو ينتقد تجميد قرار إقصاء قائد شرطة تل أبيب
- بن غفير: اليوم الذي سنقرر فيع مستقبل مستشارة الحكومة يقترب
- المستشارة: لن أستقيل من منصبي
- رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي يتراجع عن أقواله إن الديكتاتورية أفضل من الفوضى ويعتذر
- أزمة علاقات بين الإمارات وإسرائيل على خلفية تصريحات سموتريتش بمحو حوارة وبن غفير باقتحامه للأقصى
- مصادر سياسية إسرائيلية أعربت عن قلقها من العلاقات مع الإمارات التي جمدت شراء أسلحة من إسرائيل
- أسبوع إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي
- لندن لا تنتظر نتنياهو: أكثر من ألف يهودي وإسرائيلي تظاهروا أمام السفارة الإسرائيلية في لندن ضد نتنياهو الذي سيزورها خلال أسبوع
* "معاريف":
- يريدون الحوار ويسارعون إلى إقرار القوانين
- فشل المفاوضات بين الرئيس الإسرائيلي ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست
- تأجيل إقرار قانون منح الحصانة للجنود لمدة أسبوع رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة لأن القانون سيعرّض الجنود للمساءلة في الخارج
- مقتل بيان عباس من كفركنا برصاص أطلق على منزلها
- طهران تحتفل بإعادة العلاقات مع السعودية
* "هآرتس":
- شهادات ضباط وجنود بعد جريمة حرق حوارة: أخجل أن أنظر إلى وجوه الفلسطينيين ومع حلول الظلام فهمنا هول ما سيحدث والقيادة لا تريد الوصول إلى المتهمين بالجريمة
- المئات تظاهروا ضد سموتريتش في واشنطن وقيادة اليهود تقاطع المؤتمر الذي شارك فيه
- مظاهرة من ناطوري كارتا والجالية الفلسطينية ضد سموتريتش
- المظاهرات تنتظر نتنياهو لدى وصوله إلى برلين
- المظاهرات تزداد ويزداد معها العنف ضد المتظاهرين من قبل نشطاء اليمين