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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 13 مارس 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت": 

- الحكومة ضد المستشارة القانونية ونتنياهو ينتقد تجميد قرار إقصاء قائد شرطة تل أبيب

- بن غفير: اليوم الذي سنقرر فيع مستقبل مستشارة الحكومة يقترب

- المستشارة: لن أستقيل من منصبي 

- رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي يتراجع عن أقواله إن الديكتاتورية أفضل من الفوضى ويعتذر 

- أزمة علاقات بين الإمارات وإسرائيل على خلفية تصريحات سموتريتش بمحو حوارة وبن غفير باقتحامه للأقصى 

- مصادر سياسية إسرائيلية أعربت عن قلقها من العلاقات مع الإمارات التي جمدت شراء أسلحة من إسرائيل 

- أسبوع إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي 

- لندن لا تنتظر نتنياهو: أكثر من ألف يهودي وإسرائيلي تظاهروا أمام السفارة الإسرائيلية في لندن ضد نتنياهو الذي سيزورها خلال أسبوع 

* "معاريف": 

- يريدون الحوار ويسارعون إلى إقرار القوانين 

- فشل المفاوضات بين الرئيس الإسرائيلي ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست 

- تأجيل إقرار قانون منح الحصانة للجنود لمدة أسبوع رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة لأن القانون سيعرّض الجنود للمساءلة في الخارج 

- مقتل بيان عباس من كفركنا برصاص أطلق على منزلها 

- طهران تحتفل بإعادة العلاقات مع السعودية 

* "هآرتس": 

- شهادات ضباط وجنود بعد جريمة حرق حوارة: أخجل أن أنظر إلى وجوه الفلسطينيين ومع حلول الظلام فهمنا هول ما سيحدث والقيادة لا تريد الوصول إلى المتهمين بالجريمة 

- المئات تظاهروا ضد سموتريتش في واشنطن وقيادة اليهود تقاطع المؤتمر الذي شارك فيه  

- مظاهرة من ناطوري كارتا والجالية الفلسطينية ضد سموتريتش 

- المظاهرات تنتظر نتنياهو لدى وصوله إلى برلين 

- المظاهرات تزداد ويزداد معها العنف ضد المتظاهرين من قبل نشطاء اليمين 

#الصحف الإسرائيلية

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