رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت":

- الحكومة ضد المستشارة القانونية ونتنياهو ينتقد تجميد قرار إقصاء قائد شرطة تل أبيب

- بن غفير: اليوم الذي سنقرر فيع مستقبل مستشارة الحكومة يقترب

- المستشارة: لن أستقيل من منصبي

- رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي يتراجع عن أقواله إن الديكتاتورية أفضل من الفوضى ويعتذر

- أزمة علاقات بين الإمارات وإسرائيل على خلفية تصريحات سموتريتش بمحو حوارة وبن غفير باقتحامه للأقصى

- مصادر سياسية إسرائيلية أعربت عن قلقها من العلاقات مع الإمارات التي جمدت شراء أسلحة من إسرائيل

- أسبوع إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي

- لندن لا تنتظر نتنياهو: أكثر من ألف يهودي وإسرائيلي تظاهروا أمام السفارة الإسرائيلية في لندن ضد نتنياهو الذي سيزورها خلال أسبوع

* "معاريف":

- يريدون الحوار ويسارعون إلى إقرار القوانين

- فشل المفاوضات بين الرئيس الإسرائيلي ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست

- تأجيل إقرار قانون منح الحصانة للجنود لمدة أسبوع رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة لأن القانون سيعرّض الجنود للمساءلة في الخارج

- مقتل بيان عباس من كفركنا برصاص أطلق على منزلها

- طهران تحتفل بإعادة العلاقات مع السعودية

* "هآرتس":

- شهادات ضباط وجنود بعد جريمة حرق حوارة: أخجل أن أنظر إلى وجوه الفلسطينيين ومع حلول الظلام فهمنا هول ما سيحدث والقيادة لا تريد الوصول إلى المتهمين بالجريمة

- المئات تظاهروا ضد سموتريتش في واشنطن وقيادة اليهود تقاطع المؤتمر الذي شارك فيه

- مظاهرة من ناطوري كارتا والجالية الفلسطينية ضد سموتريتش

- المظاهرات تنتظر نتنياهو لدى وصوله إلى برلين

- المظاهرات تزداد ويزداد معها العنف ضد المتظاهرين من قبل نشطاء اليمين