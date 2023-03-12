4 انتصارات في اختتام منافسات دوري الأولى

غزة / سما /

فاز فريق بيت لاهيا على مضيفه بيت حانون الأهلي (2-0)، في اختتام مباريات الأسبوع 22 والأخير من دوري الدرجة الأولى.



وسجل هدفي "اللهاونة" محمد البدي (20)، وفضل أبو ريالة (80) تواليا، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد "الحوانين" عند 35 نقطة في المركز الرابع.



وفي مباريات أخرى, اكتسح خدمات البريج نظيره أهلي النصيرات (5-1), وتفوق الأقصى على خدمات خانيونس (3-1), والجلاء على المجمع الإسلامي (1-0).



وبهذه النتائج, انتهى الموسم بصعود أهلي غزة وخدمات الشاطئ للدرجة الممتازة، وهبوط الجلاء والأقصى للدرجة الثانية.