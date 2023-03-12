أول مطالبات نادي خدمات رفح بعد التتويج بالممتازة

غزة / سما /

قال أسامة العصار أمين سر نادي خدمات رفح إن التتويج بلقب الدوري الممتاز السابع في تاريخه يعتبر حافزاً قوياً لاستمرار العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وطالب خدمات رفح الفريق جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم بمواجهة فريق جبل المكبر “بطل دوري المحترفين” على لقب السوبر الفلسطيني، إضافة للمشاركة في استحقاق بطولة القدس والكرامة في النسخة الجديدة التي تقام بمشاركة الأندية الأردنية.

وأضاف العصار أن خدمات رفح يتطلع للتحضير المبكر للموسم القادم لتحقيق المجد الثامن، إضافة للتركيز على بطولة الكأس حال قرر اتحاد الكرة إقامتها.

ووجه العصار التحية لكل عناصر منظومة خدمات رفح التي نجحت في تحقيق إنجاز جديد وخاصة الجماهير التي حضرت فور تتويج الأخضر باللقب الجديد.