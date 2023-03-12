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متى يُطلق اتحاد الكرة بطولة الكأس في غزة؟

الإثنين 13 مارس 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متى يُطلق اتحاد الكرة بطولة الكأس في غزة؟



غزة / سما /

أسدل اتحاد كرة القدم الستار عن منافسات بطولات دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية للموسم الحالي 2022-2023.

وقبل بداية الموسم وضع اتحاد كرة القدم بطولة كأس غزة على أجندة الموسم الحالي، ما يعني أن رؤية إطلاق البطولة موجودة من الأساس، لكن حتى الآن ليس هناك قراراً رسمياً بإطلاقها أو تحديد موعدها.

ولا زالت بطولة كأس غزة في المنطقة الرمادية من حيث إطلاقها أو إلغائها من جهة، أو تحديد موعد نهائي لانطلاقها من جهة أخرى.

وكان اتحاد الكرة قد ألغى بطولة الكأس في العامين الماضيين لأسباب مختلفة، في ظل ترقب الشارع الرياضي لإطلاق البطولة من جديد هذا الموسم.

ومع انتهاء بطولات الدوري وقرب بداية شهر رمضان المبارك، سيكون اتحاد كرة القدم أمام خيارين هو إطلاق بطولة كأس غزة بعد انتهاء شهر رمضان وهو ما يعني أن جميع الأندية ستبقى في مرحلة إعداد للبطولة التي تحتاج مدة شهر تقريباً.

أما الخيار الثاني أمام اتحاد الكرة هو تجديد إلغاء بطولة كأس غزة، لكن ذلك سيلاقي اعتراضاً كبيراً من الشارع الرياضي خاصة بعد أن اقتصرت بطولات كرة القدم على بطولة الدوري فقط.

ومن المتوقع أن تتضح الرؤية لدى اتحاد الكرة خلال الأسبوع الحالي على أن يعلن قراره المناسب والإيعاز لجهات الاختصاص بتنفيذه.

#اتحاد الكرة #بطولة الكأس غزة #غزة #الممتازة #دوري الأولى

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