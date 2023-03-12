ريال مدريد يجري أول اتصال مع بيلينجهام

بدأ ريال مدريد اتصالاته مع جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الشاب، وذلك من أجل إقناعه بالانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل الصراع المشتعل بين عمالقة أوروبا للحصول على خدماته.

ويقدّم بيلينجهام صاحب 19 عاماً أداءً استثنائياً مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، جعله محط أنظار الأندية الكبيرة، على رأسها ريال مدريد وليفربول، بالإضافة إلى إمكانية دخول أندية أخرى للصفقة مثل مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وآرسنال.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد أرسل مبعوث للقاء جود بيلينجهام وعائلته في ألمانيا، والهدف من ذلك هو التعرّف على اللاعب بشكل مباشر، وإقناعه بمشروع النادي والمزايا التي سيحظى بها.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مثل هذه الاجتماعات مهمة جداً، ويحاول خلالها ريال مدريد أن يزيل أي شكوك لدى اللاعب الذي يريد التعاقد معه، وقد نفس الأمر مع فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وأوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي.

ريال مدريد يدرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة، في ظل التقارير الصحفية الصادرة من ألمانيا التي تؤكد أن ليفربول هو الخيار الأول النسبة له، لكن اللاعب أبلغ الريال أنه لم يحسم مستقبله حتى الآن، ولم يحدد وجهته القادمة.

ما هو مؤكد بالنسبة لبيلينجهام أنه لا يريد الاستمرار مع بوروسيا دورتموند، حيث رفض عقد اجتماع مع إدارة النادي لمناقشة تجديد عقده ومنحه زيادة في الراتب، مما يعني أن الصراع ينحصر الآن بين ليفربول وريال مدريد، وكلاهما مستعد لدفع أكثر من 100 مليون للتعاقد معه، مع إمكانية دخول أندية أخرى إلى السباق في أي لحظة.