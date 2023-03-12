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باريس سان جيرمان يُجهز عرضاً خيالياً لضم هالاند

الإثنين 13 مارس 2023 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يُجهز عرضاً خيالياً لضم هالاند



وكالات / سما /

دفع إخفاق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا المُتكرر الإدارة للتفكير من جديد في ضم المُهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

ونقل تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية تأكيد الصحفي دانيل ريولو على أن النادي الباريسي يستكشف إمكانية تكوين ثنائية هجومية تضم الثنائي هالاند ومبابي.

وتبرز حاجة النادي الباريسي لتدعيم الهجوم مع تقدم نجمي الخط الأمامي نيمار وليونيل ميسي في العُمر، حيث يبلغ ميسي 35 عاماً ويبلغ نيمار من العُمر 31 عاماً.

وذكر التقرير أن نادي باريس سان جيرمان يُخطط للحصول على توقيع مُهاجم مانشستر سيتي بصفقة خيالية تُقدر قيمتها بما يُساوي 175 مليون باوند.

ويبلغ هالاند من العُمر 22 عاماً، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع مانشستر سيتي في يونيو 2027.

وكان النجم النرويجي قد انتقل للسيتي في يوليو الماضي قادماً من بوروسيا دورتموند، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 34 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 33 هدفاً، وصنع 5 أهداف لزملائه.

#إيرلينج هالاند #باريس سان جيرمان

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