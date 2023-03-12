فيديو.. برشلونة يعود من أرض بيلباو بانتصارٍ ثمين في الليغا

وكالات / سما /

تمكن فريق برشلونة من انتزاع فوز صعب وثمين على أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان ماميس قد بدأ عن طريق النجم البرازيلي للكتلان رافينيا دياز في الدقيقة 45+1.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من سيرجيو بوسكيتس، ومهد رافينيا الكرة لنفسه قبل أن يُطلق تسديدة صاروخية في مرمى الفريق الباسكي.

وأقر الحكم بصحة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار” التي أظهرت سلامة موقف رافينيا أثناء التمريرة والتسديدة وعدم وقوعه في مصيدة التسلل.

وقدم الحارس الألماني مارك أندري تيرشتيجن مُباراة كبيرة، وأنقذ مرماه من أكثر من هدف مُحقق لأصحاب الأرض الذين اقتربوا كثيراً من هز الشباك.

وسجل إيناكي ويليامز هدفاً في الدقيقة 87 بعد انفراد رائع للفريق الباسكي، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتفنية الفيديو “الفار” التي أظهرت وجود لمسة يد في لعبة الهدف على إيكر مونياين.

وارتفع رصيد برشلونة بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 65، ليُبقي على فارق النقاط التسعة مع الوصيف ريال مدريد الذي يأتي ثانياً في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، وتوقف رصيد بيلباو بعد الخسارة في مُباراة اليوم عند النقطة 33 في المركز التاسع.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد الغريم ريال مدريد على أرض كامب نو يوم الأحد المُقبل، فيما سيلعب بيلباو مع بلد الوليد على أرض الأخير يوم الجمعة المُقبل.