مانشستر يونايتد المنقوص عددياً يتعثّر أمام ساوثهامبتون

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة (0-0)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، ضمن إطار الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد يأمل أن يصالح جماهيره في مباراة اليوم بعد الهزيمة المذلة التي تعرّض لها الفريق في الأسبوع الماضي من ليفربول، لكنه لم ينجح في ذلك، وخسر نقطتين ثمينتين في سباق حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا أما الفريق الذي يتذيّل سلم الترتيب.

وكان فريق الشياطين الحمر الطرف الأفضل في المباراة خلال النصف ساعة الأولى، وكان قريباً من هز الشباك في أكثر من لقطة، لكن طرد كاسيميرو بحلول الدقيقة 32 غيّر مسار اللقاء بشكل كامل.

وبدأ ساوثهامبتون الشوط الثاني مهاجماً بشراسة على مرمى الحارس ديفيد دي خيا مستغلاً النقص العددي عند الخصم، بينما اعتمد مانشستر يونايتد استراتيجية دفاع المنطقة والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وخلق كلا الفريقين فرصاً محققة للتسجيل، وكانت الفرصة الاخطر للشياطين الحمر تسديدة برونو فيرنانديز التي ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس، في حين أن أخطر فرص الضيوف تمثّلت بانفراد ثيو والكوت في اللقطة التي شهدت تألق الحارس ديفيد دي خيا.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 50، وحافظ على المركز الثالث في سلم الترتيب، كما رفع ساوثهامبتون رصيده هو الآخر إلى النقطة 22، وظل في المركز الأخير.