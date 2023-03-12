ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس"، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر اغتيال الاحتلال ثلاثة شبان في نابلس.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- الاحتلال يغتال ثلاثة شبان في نابلس
- إدانات واسعة لجريمة الاحتلال اغتيال ثلاثة شبان في نابلس
- لليوم الـ27: الأسرى يواصلون خطوات "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال
- "لجنة المتابعة" تدعو إلى المشاركة الواسعة في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض
- استطلاع: أكثر من ربع اليهود يدرسون الهجرة من إسرائيل
- "التعليم العالي": نتائج الامتحان التطبيقي الشامل ستُعلن اليوم
- إصابة ثلاثة عسكريين سوريين في قصف إسرائيلي بريفي طرطوس وحماة
- الليثي: افتتاح مكتب لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول "التعاون الإسلامي" في فلسطين بعد رمضان
* "الأيام":
- جيش الاحتلال يغتال ثلاثة شبان من "عرين الأسود" قرب حاجز صرة
- قـوات الاحتلال تـقتحـم قبـاطيـة ورمـانـة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الأسرى يواصلون "العصيان" لـلـيـوم الـ27 عـلـى الـتـوالـي
- مسؤول إسرائيلي: لن يتم إخلاء الخان الأحمر وهنـاك قضايـا أكثر أهمية منه
- إصابات خلال مواجهات في نعلين واقـتـحـام قـرى فـي غـرب جـنـيـن
- تعليقات إسرائيلية: اتفاق بكين صفعة لنتنياهو ونقطة تحول إستـراتـيجيـة
- ثلاثة قـتـلـى بـيـنـهـم عـسـكـري في قصف إسرائيلي على سورية
- مسؤول إسرائيلي: أميركا مولت الاحتجاجات ضـد إصـلاح القضاء
- اسـتـطـلاع: مـلـيـونـا يـهـودي يفكرون بالهجرة من إسرائيل
- قناة عبرية: الإمارات تجمد صفقات أسلحة مع إسرائيل ومكتب نتنياهو ينفي
* "القدس":
- 3 شهداء وجريحان ومعتقل غرب نابلس
- إصابات واعتقالات واستهداف الصيادين بالقطاع
- "السلام الآن": مخططات لتضخيم البؤر الاستيطانية الصغيرة المقامة في عمق الضفة
- باراك يدعو إلى عصيان مدني في إسرائيل ومندلبليت: الصدام أفضل من التوصل لحل سياسي
- حملة للمستوطنين لمنع الأطفال من اللعب بالكرة في الحرم الشريف
- قناة عبرية: نتنياهو شخصية غير مرغوب بها في واشنطن
- انهيار أكبر مصرف أميركي يثير قلقا في "تل أبيب"