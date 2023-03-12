رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس"، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر اغتيال الاحتلال ثلاثة شبان في نابلس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يغتال ثلاثة شبان في نابلس

- إدانات واسعة لجريمة الاحتلال اغتيال ثلاثة شبان في نابلس

- لليوم الـ27: الأسرى يواصلون خطوات "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

- "لجنة المتابعة" تدعو إلى المشاركة الواسعة في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض

- استطلاع: أكثر من ربع اليهود يدرسون الهجرة من إسرائيل

- "التعليم العالي": نتائج الامتحان التطبيقي الشامل ستُعلن اليوم

- إصابة ثلاثة عسكريين سوريين في قصف إسرائيلي بريفي طرطوس وحماة

- الليثي: افتتاح مكتب لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول "التعاون الإسلامي" في فلسطين بعد رمضان

* "الأيام":

- جيش الاحتلال يغتال ثلاثة شبان من "عرين الأسود" قرب حاجز صرة

- قـوات الاحتلال تـقتحـم قبـاطيـة ورمـانـة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

- الأسرى يواصلون "العصيان" لـلـيـوم الـ27 عـلـى الـتـوالـي

- مسؤول إسرائيلي: لن يتم إخلاء الخان الأحمر وهنـاك قضايـا أكثر أهمية منه

- إصابات خلال مواجهات في نعلين واقـتـحـام قـرى فـي غـرب جـنـيـن

- تعليقات إسرائيلية: اتفاق بكين صفعة لنتنياهو ونقطة تحول إستـراتـيجيـة

- ثلاثة قـتـلـى بـيـنـهـم عـسـكـري في قصف إسرائيلي على سورية

- مسؤول إسرائيلي: أميركا مولت الاحتجاجات ضـد إصـلاح القضاء

- اسـتـطـلاع: مـلـيـونـا يـهـودي يفكرون بالهجرة من إسرائيل

- قناة عبرية: الإمارات تجمد صفقات أسلحة مع إسرائيل ومكتب نتنياهو ينفي

* "القدس":

- 3 شهداء وجريحان ومعتقل غرب نابلس

- إصابات واعتقالات واستهداف الصيادين بالقطاع

- "السلام الآن": مخططات لتضخيم البؤر الاستيطانية الصغيرة المقامة في عمق الضفة

- باراك يدعو إلى عصيان مدني في إسرائيل ومندلبليت: الصدام أفضل من التوصل لحل سياسي

- حملة للمستوطنين لمنع الأطفال من اللعب بالكرة في الحرم الشريف

- قناة عبرية: نتنياهو شخصية غير مرغوب بها في واشنطن

- انهيار أكبر مصرف أميركي يثير قلقا في "تل أبيب"