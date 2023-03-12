"الشاباك" يحقق.. إصابة خطيرة بانفجار مركبة قرب مجدو

القدس المحتلة / سما /

أُصيب شاب بالعشرينات من عمره من بلدة سالم بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة طالت مركبة بالقرب من مفرق مجدو في المثلث الشمالي صباح اليوم الإثنين.

وحسب الاشتباه، فإن المركبة انفجرت على شارع 65 عند مفرق مجدو، على ما يبدو إثر عبوة ناسفة، بحسب بيان الشرطة التي فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث دون أن تعلن عن تنفيذ اعتقالات، حيث تحقق الشرطة في كافة الاتجاهات.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأغلقت الشرطة شارع رقم 65 بمساره بالقرب من مفرق مجدو من الاتجاهين، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق وجمع الأدلة والبيانات من موقع انفجار المركبة.

وشهد شارع وادي عارة اختناقات وأزمات مرورية، حيث طالبت الشرطة من جمهور الشائقين عدم القدوم إلى منطقة وادي عارة، والسفر عبر طرقات بديلة.

حظر نشر والشاباك يحقق.. هل الخلفية قومية؟

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيل بأن الشرطة استعانت في جهاز الأمن العام "الشاباك" للتحقيق في انفجار المركبة في مجدو، كما تم فرض التعتيم الإعلامي وحظر نشر أي تفاصيل من التحقيقات بشأن عملية تفجير المركبة.

إغلاق الطريق المؤدي لموقع الانفجار

وبينت التحقيقات الأولية أن الانفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق القرب من سجن مجدو، فيما تضررت جراء الانفجار العديد من المركبات.

ويحقق عناصر جهاز "الشاباك" بالتعاون مع الشرطة إذا ما كانت خلفية الانفجار قومية، علما أن العبوة الناسفة وضعت على جنب الطريق المتاخم لسجن مجدو.