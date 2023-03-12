الشرطة الإسرائيلية تعتقل شبكة تسرب امتحانات "البجروت" لفلسطينيي الداخل

القدس المحتلة / سما /

زعمت الشرطة الإسرائيلية الكشف عن شبكة قامت ببيع أجوبة امتحانات البجروت للطلبة في المدارس الثانوية في المجتمع العربي بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشرطة، اليوم الإثنين.

ووفقا للبيان، فإن الشرطة اعتقلت في صباح اليوم الإثنين، 12 مشتبها بينهم 11 امرأة، وذلك بشبهة تشغيل شبكة لبيع أجوبة امتحانات البجروت لطلبة الثانويات في البلدات العربية.

وبحسب الشبهات، فإن الشبكة قامت ومقابل الحصول على الأموال، بتزويد آلاف الطلبة ممن تقدموا لامتحانات البجروت بالأجوبة والحلول للامتحانات.

وأتى الكشف عن القضية، في أعقاب الشكوى التي قدمتها وزارة التربية والتعليم إلى الشرطة، وذلك عقب شبهات لدى الوزارة تتعلق بأنماط متكررة من الحلول والأخطاء في الأجوبة التي شملت مئات النماذج من امتحانات البجروت التي تم فحصها.

وخلال نشاط وتحقيق عناصر الوحدة الإلكترونية ورصد للنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي، وثق طاقم التحقيق نشاط للشبكة، خلال امتحانات البجروت الأخيرة.

وقامت الشرطة باختراق منظومة الشبكة والنظام الذي تم اعتماده، لبيع الأجوبة والتواصل مع الطلبة للحصول على خدمات بيع امتحانات البجروت.

وكشف تحقيق الشرطة، أنه مقابل دفع مبلغ 100 شيكل لكل امتحان بجروت، حيث يتم دفع المبلغ عبر بنك البريد إلى مندوب الشبكة الملقب بـ"نبيل الأسمر"، يقوم أعضاء الشبكة بتمرير الحلول للممتحنين عبر مجموعات "واتس آب".