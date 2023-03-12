250 رجل اعمال ومستثمر يهددون بسحب استثماراتهم من إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

وجه 255 من رجال الأعمال اليهود الأمريكيين الذين استثمروا ملايين الدولارات بشكل تراكمي في إسرائيل على مر السنين ، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، حذروا فيها من أنهم سيتوقفون عن الاستثمار إذا نفذت الحكومة الإسرائيلية ثورتها القانونية.

كتب المستثمرون بحسب القناة 12 الإسرائيلية: "نحن نحترم الديمقراطية والاستقلال الذاتي لمواطني إسرائيل" ، لكنهم أعربوا عن "استيائنا من التغييرات المقترحة على نظام القضاء الإسرائيلي. نحن نتفهم أنه لا يوجد نظام مثالي ، وأن الكثير من الناس يشعرون بالحاجة إلى الإصلاح". ومع ذلك ، نعتقد أن نظام العدالة المستقل ضروري للديمقراطية ، وكذلك ضروري للأقليات والحقوق المدنية في إسرائيل. علاوة على ذلك ، فإن الانقسام داخل اسرائيل بشأن هذه القضية يزعزع الاستقرار وهو بالطبع مثبط للعزيمة ".

ومن بين الموقعين على هذه العريضة شخصيات بارزة في عالم الاستثمار والأعمال الأمريكي.

كذلك حذرت اسماء اخرى من أنها ستتوقف عن الاستثمار في إسرائيل إذا نفذت الخطة القانونية. وهن توم جلوسر - الذي استثمر في 50 شركة إسرائيلية ، ومايكل شاولوف ، مؤسس FireBlocks وجيف فيج ، الذي قاد إنشاء مركز تطوير Citibank في إسرائيل .