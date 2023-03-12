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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الإثنين 13 مارس 2023 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات، 4 مواطنين من بلدة بيت كاحل غرب الخليل، هم المحرر معين الزهور، المحرر محمد العصافرة، أسيد الزهور، عماد الزهور، فيما اعتقل موسى القواسمي، وأحمد الحروب من مناطق أخرى بالمحافظة.

وفي طولكرم، اعتقل محمد فتحي القرعاوي، وشقيقه براء، من مخيم نور شمس.

فيما اعتقل نهاد حمدان من بيت سيرا غرب رام الله، وعبد المعطي الريماوي من بيت ريما، ومحمد أبو عواد من البيرة.

بينما اعتقل المحلل سعد الشريدة من نابلس، والمحرر صالح شكارنة من نحالين غرب بيت لحم.

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