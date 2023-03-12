القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم والبيض في أسواق قطاع غزة، اليوم الاثنين، على النحو التالي :-
بندورة 1.5 شيكل
بصل 2 شيكل
بطاطا بلدية 1.8شيكل
ليمون 1.5 شيكل
خيار حمام 1 شيكل
فلفل حلو ملون "فليفلة" 6 شيكل
جزر 2شيكل
فلفل حار 8 شيكل
باذنجان 3 شيكل
خيار بلدي 4 شيكل
بنجر 4 شيكل
لفت 1.5 شيكل
جزر أحمر 3.5 شيكل
جزر عادي 2 شيكل
بطاطا حلوة 1 شيكل
ثومة 6 شيكل
بطاطا صغيرة 1.2 شيكل
كوسا 2 شيكل
فول اخضر 3 شيكل
يقطينة 4 شيكل
فلفل سلطان 4 شيكل
ملفوف أبيض 3 شيكل
ملفوف أحمر 3 شيكل
زهرة 2.5 شيكل
قرع 4 شيكل
بندورة شيري 4 شيكل
دجاج 11 شيكل
لحوم حمراء 36 شيكل
طبق البيض 16 شيكل