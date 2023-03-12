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انخفاض على درجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة على بعض المناطق مساءً

الإثنين 13 مارس 2023 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على درجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة على بعض المناطق مساءً



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا بشكل عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها  بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق وخاصة الشمالية والوسطى، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا بوجه عام خاصة فوق المناطق الجبلية وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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