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رئيس نادي برشلونة يرد برسالة نارية على بيان ريال مدريد

الأحد 12 مارس 2023 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس نادي برشلونة يرد برسالة نارية على بيان ريال مدريد



وكالات

رد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا،، على البيان الذي أصدره ريال مدريد وأعلن فيه أنه سيظهر في قضية فساد التحكيم المتعلقة بغريمه الكتالوني "طرفا متضررا" فور استئناف الإجراءات.

وأدان مكتب المدعي العام في إسبانيا، الجمعة، نادي برشلونة في قضية الفساد وتقديم دفعات مالية مشبوهة لنائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

وقال ريال مدريد في بيان أصدره في وقت سابق يوم الأحد "يود ريال مدريد أن يعرب عن قلقه البالغ من خطورة الوقائع ويؤكد ثقته في النظام القضائي. اتفق النادي، دفاعا عن حقوقه المشروعة، على الظهور أمام المحكمة عندما يفتح القاضي القضية أمام الأطراف المتضررة".

ورد لابورتا على بيان النادي الغريم، وكتب في تدوينة على حسابه في موقع "تويتر": "جمهور برشلونة كونوا هادئين.. برشلونة بريء من الاتهامات، وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع الآن. لا مفاجأة في ذلك".


وأضاف رئيس برشلونة: "سندافع عن برشلونة ونظهر براءة النادي، وسيتعين على الكثيرين تصحيح ما قاموا به".

#برشلونة #ريال مدريد

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