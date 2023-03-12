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تشمل رمايات صاروخية

مناورات عسكرية لـ "سرايا القدس" غداً الاثنين

الأحد 12 مارس 2023 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورات عسكرية لـ "سرايا القدس" غداً الاثنين



غزة/سما/

أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، بتنفيذ "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، يوم غد الإثنين مناورة عسكرية بالذخيرة الحيّة.

وذكرت المصادر لقناة الميادين أن المناورة تشمل رمايات صاروخية ومدفعية وانتشار لمقاتلي السرايا ونشاط لمختلف الوحدات القتالية ووحدات الدعم والاسناد.

وتأتي هذه المناورات، بالتزامن مع ارتفاع عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، قال في كلمة له خلال حفل تأبين شهداء جنين ومخيمها، إنّ "الكتائب المقاتلة على امتداد الضفة تعلن أنها ستقاتل الاحتلال حتى تطرده".

وأكد في حينها أنّ "الكتائب المقاتلة تمتد وتكبر من نابلس إلى طوباس وطولكرم وجبع وقباطية وبرقين والسيلة الحارثية حتى أريحا".

والجدير ذكره، أنّ "سرايا القدس" قصفت مساحات واسعة من "تل أبيب" ومدن المركز  وغلاف غزة، برشقاتٍ صاروخية كبيرة، وذلك في إطار معركة وحدة الساحات.

وكانت مصادر للميادين أفادت في وقت سابق، أنّه "لدى حركة الجهاد الإسلامي سلاح كاسر للتوازن". 

#سرايا القدس

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