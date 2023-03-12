تدهور حاد على صحة أحد مصابي عملية "ديزنغوف"

القدس المحتلة/سما/

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، تدهور صحة أحد مصابي عملية "ديزنغوف" في (تل ابيب) الذي نفذها الشهيد معتز الخواجا، الخميس الماضي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن تدهور حاد طرأ على صحة أحد جرحى هذه العملية، وهو يصارع الموت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة له عبر تويتر: "لكل شخص قادر - أوقفوا كل شيء عند الساعة 22:00 وصلوا من أجل شفاء أور، وروتم، إنهما بين الحياة والموت.

ونفذ الشهيد الخواجا عملية فدائية بواسطة سلاح ناري، ضد مجموعة من المستوطنين في (تل ابيب) أسفرت عن إصابة خمسة مستوطنين بنيهم حالات وصفت بالحرجة جدًا.