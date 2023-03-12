قناة عبرية: بوادر أزمة بين الإمارات و"إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن هناك بودار أزمة في العلاقات بين الإمارات و"إسرائيل"



وبحسب القناة الـ12 العبرية فإن الإمارات أعلنت عزمها وقف شراء أنظمة دفاعية من"إسرائيل"، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب تصرفات وتصريحات الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وقالت مصادر إسرائيلية للقناة، إن هذا جاء على خلفية تصرفات الحكومة في الشهر والنصف الماضيين، ومن بين ذلك اقتحام بن غفير للأقصى، والأحداث في حوارة وما تبعها من تصريحات سموتريتش حول ما جرى.

وبحسب القناة العبرية، فإن الأنظمة التي كانت ستشتريها الإمارات مهمة ومعظمها حساس ويحظر نشر معلومات بشأنها.

ووفقًا للقناة فإن رئيس الامارات محمد بن زايد أرسل رسالة للمسؤولين الإسرائيليين بهذا الصدد، وقال فيها: "حتى نتأكد من أن رئيس الوزراء نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها، لن نتمكن من القيام بأمور مشتركة".

وأشارت القناة إلى أن ذلك لم يؤثر على التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل والإمارات، لكنها تعتبر خطوة مقلقة.

وأضافت: "يأتي قرار تعليق تجميد الصفقة بعد تأجيل زيارة نتنياهو وعدم تحديد موعد له، وبعد أن أعلنت السعودية عن استئناف العلاقات مع إيران.

وردا على ما ورد في تقرير القناة 12 العبرية قال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو: "خلافا لما نشر هذا المساء، فإن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل قوية ومستقرة، والدليل اتفاقية التجارة بين الدولتين التي ستؤدي لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية".