العطاري: 31% نسبة انعدام الأمن الغذائي في فلسطين ولا داعي للقلق في رمضان

رام الله/سما/

أكد وزير الزراعة رياض العطاري، الأحد، أن نسبة انعدام الأمن الغذائي في فلسطين تصل إلى 31%.

وقال العطاري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين": "فلسطين تعاني بما نسبته 31% من انعدام الأمن الغذائي وخاصة في قطاع غزة جراء سياسات الاحتلال التي تسيطر على الأراضي الفلسطينية".

وتحدث العطاري عن تفاصيل مشاركة فلسطين في مؤتمر الأمن الغذائي المنعقد غدا الاثنين الموافق 13 مارس في لبنان، مشيراً إلى أهمية المشاركة الفلسطينية فيه.

وأكد أن المنطقة العربية تعاني من حالة انعدام كبيرة جدًا في الأمن الغذائي.

وأضاف العطاري، "حسب كل البيانات الصادرة عن المنظمات المتخصصة، فإن الاحتلال يسيطر على 62% من الموارد الطبيعية في فلسطين".

وبشأن توفر السلع خلال شهر رمضان، قال العطاري: "لا داعي للقلق من توفر المواد الغذائية الزراعية في شهر رمضان، فعلى صعيد الخضروات ستكون متوفرة بكميات كبيرة وأسعارها بانخفاض كبير".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير من أن العالم يواجه خطر خوض عام آخر من وصول الجوع لمعدلات قياسية، حيث تستمر أزمة الغذاء العالمية في دفع المزيد من الناس إلى مستويات متدهورة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأوضح التقرير أن 1.78 مليون شخص في فلسطين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

يأتي ذلك نتيجة تعطل سلاسل توريد السلع والمنتجات جراء الحرب الأوكرانية المندلعة منذ فبراير/ شباط 2022، وجائحة كورونا التي تضرب العالم منذ أوائل عام 2020.