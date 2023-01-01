  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتفاق تبادل السجناء.. طهران تؤكد وواشنطن تنفي

الأحد 12 مارس 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق تبادل السجناء.. طهران تؤكد وواشنطن تنفي



وكالات/سما/

نفى البيت الأبيض، الأحد، تأكيدات إيرانية بشأن التوصل لاتفاق تبادل سجناء بين واشنطن وطهران.

وكانت إيران أعلنت أنها توصلت مع الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي لتبادل السجناء، حسبما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي، الأحد.

وأعرب عبد اللهيان عن أمله أن يسفر الاتفاق عن عملية لتبادل السجناء قريبا.

إلا أن مسؤولا في البيت الأبيض نفى التصريحات الإيرانية، وقال إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "ادعاءات المسؤولين الإيرانيين بأننا توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين خطأ من قبل إيران، كاذبة".

وأضاف المتحدث: "لسوء الحظ لن يتردد المسؤولون الإيرانيون في اختلاق الأمور، وستؤدي المزاعم القاسية الأخيرة إلى مزيد من الحزن لعائلات سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز"، في إشارة إلى احتجاز 3 إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية في إيران.

#ايران #واشنطن

الأكثر قراءة اليوم

الكاظمي يفجر مفاجأة مدوية : جثة صدام حسين رميت قرب منزلي بعد إعدامه

ضباط إسرائيليون: "قتال الفلسطينيين تحسّن بشكل ملحوظ".. "كل اقتحام بمثابة حرب"

مهاجما بن غفير.. شبتاي يرفض الاستقالة

أسعار صرف العملات

رئيس الموساد السابق: "إسرائيل" متورطة في كارثة

نتنياهو يرجئ إخلاء الخان الأحمر وشرعنة "إفياتار" بعد رمضان

خسائر إسرائيلية بسبب انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي: نتنياهو يتعهد بتوفير سيولة

الأخبار الرئيسية

حماس: "إسرائيل" تُصدر أزمتها الداخلية على شعبنا وتبني الحركة لعملية "ديزنغوف" يدلل على أمرين..

EZ2Ca

رئيس الموساد السابق: "إسرائيل" متورطة في كارثة

خسائر إسرائيلية بسبب انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي: نتنياهو يتعهد بتوفير سيولة

الجهاد الإسلامي: سنواجه الاحتلال بكل قوة وسنلاحق القتلة في كل مكان

نتنياهو يوجه انتقادات للمستشارة القضائية بعد تجميدها قرار بن غفير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية