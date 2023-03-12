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الحكومة الإسرائيلية تتهم الولايات المتحدة بتمويل الاحتجاجات

الأحد 12 مارس 2023 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تتهم الولايات المتحدة بتمويل الاحتجاجات



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الحكومة الإسرائيلية تتهم الولايات المتحدة بتمويل الاحتجاجات الجارية ضد الإصلاح القضائي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي كبير قوله: "هذه الاحتجاجات يتم تمويلها وتنظيمها بملايين الدولارات... يوجد مركز تنظيم يتولى نشر المتظاهرين بطريقة منظمة.. فمن الذي يمول النقل والأعلام والمنصات؟ هذا واضح بالنسبة لنا".

وأكد آخر من المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المسؤول كان يتحدث عن الولايات المتحدة.

وينظم الإسرائيليون احتجاجات حاشدة ضد الإصلاح القضائي الذي تقوم به حكومة نتنياهو للأسبوع العاشر على التوالي.

وسيحد مشروع القانون المقدم من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.

في وقت سابق، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في خطاب متلفز، إن إسرائيل تقترب من الهاوية، وإن حكومة نتنياهو بحاجة إلى التخلي عن الإصلاح القانوني.

#اسرائيل

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