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غزة: قيادة حماس تهنئ الجهاد الإسلامي

الأحد 12 مارس 2023 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: قيادة حماس تهنئ الجهاد الإسلامي



غزة/سما/

استقبلت قيادة حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، وفداً قيادياً رفيعاً من حركة المقاومة الإسلامية – حماس، للتهنئة بانتهاء انتخابات الأمين العام والمكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي.

وقد عبر وفد حركة حماس عن اعتزازه بعمق العلاقة التي تربط الحركتين، وأكد على استمرار العلاقات والعمل على تطويرها وتعزيزها في كافة المستويات بما يحقق الأهداف والمصالح العليا للشعب الفلسطيني واستمرار مشروع التحرير الذي تسعى الحركتان لإنجازه عبر المقاومة.

ونقل وفد حماس الذي ضم عدداً من أعضاء مكتبها السياسي وقيادتها في قطاع غزة، تحياته للقائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ولكافة أعضاء المكتب السياسي.

واستعرض اللقاء عدداً من القضايا من بينها التصعيد الصهيوني على الضفة الغربية والقدس، ووجهت قيادة الحركتين التحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الصهيوني، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما تسجله المقاومة من بسالة وثبات وعمل نوعي في تصديها لاقتحامات العدو وفي العمليات التي نفذها رجال المقاومة الأبطال في قلب كيان العدو وضد جنوده ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس.

وترحمت قيادة الحركتين على شهداء الشعب الفلسطيني، وأكدتا أن هذه الدماء الطاهرة ستبقى نبراساً لكل السائرين في الطريق إلى القدس بإذن الله، كما وجهت الحركتان التحية للأسرى الأبطال، وشددتا على استمرار الوقوف خلف الأسرى والأسيرات في نضالاتهم ضد سياسات الاحتلال.

#حماس

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