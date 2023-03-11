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وزير الخارجية المصري يستقبل زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي

الأحد 12 مارس 2023 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري يستقبل زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي



القاهرة/سما/

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، السيدة فدوى البرغوثي زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني بحركة فتح مروان البرغوثي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وفي تصريحات للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى إبراز الوزير شكري خلال اللقاء لجهود مصر الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد على دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكشف «أبوزيد» في تصريحاته أن السيدة فدوى البرغوثي أعربت من جانبها عن تقديرها الكبير للجهود المصرية الحثيثة الداعمة للقضية الفلسطينية على شتى الأصعدة، والتضامن المصري مع قضية الأسرى الفلسطينيين، مستعرضةً المستجدات على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأراضي المحتلة.

#مصر #سامح شكري #مروان البرغوثي

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