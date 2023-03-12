  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بسبب "شهيد" و"أراضي الـ48".. "فرانس 24" تحقق مع المراسلة ليلى عودة

الأحد 12 مارس 2023 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب "شهيد" و"أراضي الـ48".. "فرانس 24" تحقق مع المراسلة ليلى عودة



القدس المحتلة/سما/

قررت إدارة قناة فرانس 24 الفرنسية فتح تحقيقٍ مع مراسلتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليلى عودة، بعد اتهامات وجهت إليها بالتحريض ومعاداة السامية، وذلك بهدف مراجعة "مواقف وآراء شخصية للمراسلة كتبتها على حسابها الشخصي على موقعي فيسبوك وتويتر".

واتهمت عودة باستخدام مصطلحات في كتاباتها مثل كلمة "شهيد" في إشارة إلى الشهداء الذين يقتلهم الاحتلال، وكذلك استخدام عبارة "أراضي عام 1948" بدلاً من استخدام كلمة "إسرائيل" في إشارة إلى دولة الاحتلال، وهو ما تعتبره القناة مخالفاً لسياستها الإعلامية في التعامل مع الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي.


ووفق صحيفة العربي الجديد فإن إدارة القناة ستبدأ التحقيق مع عودة يوم غد الاثنين، وسط تضامن ومساندة كبيرة من قبل الصحافيين الفلسطينيين الذين عبروا عن استعدادهم لتقديم كل الدعم القانوني لزميلتهم في حال أصرت القناة على وقفها عن العمل. كما انطلقت حملة تضامن عربية معها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن عودة بدأت العمل في الصحافة في العام 1993 مراسلة لتلفزيون أبوظبي، قبل أن يتحول إلى فضائية، حيث واصلت العمل فيها، ثم انتقلت للعمل لاحقاً في التلفزيون البحريني، لتعود ثانية إلى قناة أبوظبي، قبل أن تلتحق عام 2007 بالقناة الفرنسية.

#ليلى عودة

الأكثر قراءة اليوم

الكاظمي يفجر مفاجأة مدوية : جثة صدام حسين رميت قرب منزلي بعد إعدامه

ضباط إسرائيليون: "قتال الفلسطينيين تحسّن بشكل ملحوظ".. "كل اقتحام بمثابة حرب"

مهاجما بن غفير.. شبتاي يرفض الاستقالة

"الفلك الدولي" يكشف موعد أول أيام شهر رمضان 2022

أسعار صرف العملات

الإعلام الحكومي بغزة يستنكر وقف "فرانس 24" عمل الزميلة ليلى عودة

روسيا وإيران تبرمان صفقة "سوخوي"

الأخبار الرئيسية

خسائر إسرائيلية بسبب انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي: نتنياهو يتعهد بتوفير سيولة

الجهاد الإسلامي: سنواجه الاحتلال بكل قوة وسنلاحق القتلة في كل مكان

نتنياهو يوجه انتقادات للمستشارة القضائية بعد تجميدها قرار بن غفير

image_processing20230312-1071-529x3

جهود تبذل لاستردادها .. الاحتلال يرفض تسليم جثامين شهداء نابلس

للمرّة الأولى: موفاز يُلمِّح للتورّط باغتيال الزعيم الراحل "ابو عمار" .. أعددنا خطّةً لنفيه للسودان”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية