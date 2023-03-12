جيش الاحتلال يجري مناورة "العلم الأحمر"

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انطلاق مناورة عسكرية ضخمة بمشاركة سلاح الجو الأمريكي.



وذكرت وزارة الحرب الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي بدأ، اليوم، المشاركة في مناورة "العلم الأحمر" (Red Flag) بقيادة سلاح الجو الأمريكي وبمشاركة سلاح الجو الإسرائيلي.

وتنطلق المناورة العسكرية التي تستغرق أسبوعين كاملين، في قاعدة نيلس الجوية بولاية نيفادا الأمريكية، وستشمل المناورة العديد من التدريبات، على رأسها الهجوم الاستراتيجي في العمق، وتحقيق التفوق الجوي في المنطقة وطلعات هجومية مشتركة.



وتضم المناورات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة التدريب على الدفاع عن خلايا ميدانية واعتراض طائرات العدو، مع التحليق على علو منخفض والهجوم في منطقة غير مألوفة ومكتظة بوسائل الدفاع ضد الطائرات.



ويفترض أن يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على القيام بعمليات مشتركة للتزود بالوقود جوا، حيث ستقوم طائرات إسرائيلية بتزويد طائرات مقاتلة أمريكية بالوقود، وتزويد طائرات أدير F-35i بالوقود من خلال طائرات أمريكية للتزويد بالوقود.



ومن جانبه، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه للمرة الأولى ستشارك في المناورة 7 طائرات "أدير" من طراز F35I وطائرتي "رئيم" على الأراضي الأمريكية.



وعزا جيش الاحتلال أن الهدف من تلك المناورة التي تقام على الأراضي الأمريكية، تعزيز التعاون العملياتي بين الجيشين باعتبارهما شريكين رئيسيين ملتزمين بضمان الأمن في الشرق الأوسط، على حد قوله.