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الاحتلال يقتحم قرية رمانة ويسلم شابا بلاغا لمراجعة مخابراته

الأحد 12 مارس 2023 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم قرية رمانة ويسلم شابا بلاغا لمراجعة مخابراته



جنين/سما/

 نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في قرية رمانة غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لقرية رمانة، وداهمت منزل المواطن محمود أبو بكر، وفتشته بحجة البحث عن نجله كامل، حيث لم يكن متواجدا في المنزل. كما داهمت نادي وصالون حلاقة يعود للمواطن رباح أبو حماد ودققت في هويات زبائنه، فيما سلمت شابا من عائلة إغبارية بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في محيط المدارس، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أُطلقت خلالها القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

#جنين

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