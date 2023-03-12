تجميد أمر هدم خيمة وقاعة القمر في عرابة

عرابة/سما/

قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، تجميد أمر الهدم الإداري لخيمة وقاعة القمر في مدينة عرابة البطوف، والذي أُصدر من قبل محكمة الصلح في "الكريوت"، مؤخرا، وقد تم منح مهلة من الوقت لاستصدار ترخيص من لجنة التنظيم والبناء.

وحضر عدد من القيادات السياسية واللجنة الشعبية في عرابة جلسة المحكمة إلى جانب صاحب القاعة، مشهور نعامنة، وترافع عنه المحامي غياث ناصر.

وبعد انتهاء الجلسة، أشاد صاحب القاعة بالقيادات والناشطين الذين حضروا إلى المحكمة وساندوه.

وكانت اللجنة الشعبية في عرابة البطوف قد دعت، في شباط/ فبراير الماضي، إلى "المشاركة في الاعتصام اليومي والدائم على مدار الساعة، ليل نهار، في قاعة خيمة القمر على شارع عرابة- وادي سلامة".

كما شارك أهال وناشطون في وقفة احتجاجية، مساء يوم 19 شباط 2023، ضد أمر هدم قاعة وخيمة القمر في عرابة، بحجة عدم الترخيص، علما بأنها أقيمت منذ أكثر من ثلاثين عاما.