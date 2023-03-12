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وزير الأوقاف: إرسال خمس شاحنات من "حقائب النوم" إلى متضرري الزلزال في تركيا

الأحد 12 مارس 2023 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف: إرسال خمس شاحنات من "حقائب النوم" إلى متضرري الزلزال في تركيا



رام الله/سما/

 قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، إن الوزارة باشرت، اليوم الأحد، بنقل "حقائب النوم" من فلسطين إلى تركيا بالتنسيق مع سفارة تركيا.

وأكد أن وزارة الأوقاف جمعت المساعدات من جميع المساجد في فلسطين، مشددا على أن شعبنا لم ينس ما قدمته تركيا من مساهمات من أجل الحقوق الفلسطينية وقضيتها على مدى القرن الماضي، لذلك نحن نقف إلى جانب تركيا في هذه الأوقات الصعبة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قد أطلقت حملة "أغيثوهم" لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا في 9 شباط الماضي في مساجد فلسطين، وجمعت لها 8 ملايين شيقل، شملت ترتيب صناعة ونقل "حقائب نوم"، حيث وقعت الوزارة اتفاقية لتوريد 20 ألف حقيبة نوم لصالح منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا، وأشرفت عليه بشكل مباشر مؤسسة المواصفات والمقاييس طيلة عملية الإنتاج وحتى استلامها اليوم لترتيب نقلها.

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#حاتم البكري #زلزال تركيا

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