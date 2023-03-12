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رئيس بلدية الخليل يُطلعُ وفداً إيطالياً على انتهاكات الاحتلال

الأحد 12 مارس 2023 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية الخليل يُطلعُ وفداً إيطالياً على انتهاكات الاحتلال



الخليل/سما/

أطلع رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، اليوم الأحد، وفداً إيطالياً يضم برلمانيين إيطاليين، وأعضاء مجالس بلدية من عدة بلديات إيطالية، وممثلين عن المجتمع المدني، تترأسه السيدتان ريتا روسّا، ومارا سكاجني، على انتهاكات الاحتلال في مدينة الخليل.

وأشار أبو سنينة، إلى مكانة الخليل التاريخية والدينية والاقتصادية والسياحية، مبيناً أنّها مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني المهدد بالخطر، ومسجلة كمدينة حرفية عالمية، لافتاً إلى أنّ تقسيم الاحتلال للمدينة إلى قسمين أثّر بشكلٍ سلبي في الحياة الطبيعية فيها، وضاعف معاناة المواطنين بسبب صعوبة تقديم الخدمات في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.  

وشكر أبو سنينة الشعب الإيطالي والحكومة الإيطالية على الدعم الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيداً بمواقفهم الداعمة لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مرحباً بعقد المزيد من اتفاقيات التوأمة مع البلديات الإيطالية لتقوية جسور التعاون بين الطرفين.  

من جانبها، نقلت السيدة روسّا، تحيات رئيسي بلديتي ألساندريا وتورينو، شاكرةً بلدية الخليل على حُسن الاستقبال والتعاون، موضحةً أنّ المتضامنيين الإيطاليين يزورون فلسطين بشكلٍ مستمر، لدعم الشعب الفلسطيني ومؤازرته، والاطلاع عن كثب على حقيقة الوضع وانتهاكات الاحتلال، مؤكدةً موقف الشعب الإيطالي والحكومة الإيطالية في دعم الحرية والمساواة والعدل، آملةً أن ينتهي الاحتلال والجدار والمستوطنات، وأن يعم السلام أرض السلام، مبديةً استعدادها للتعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة.  

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#الخليل

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