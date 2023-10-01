  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين

الأحد 12 مارس 2023 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الإثنين 13 مارس 2023.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (10/2023)، بالإضافة إلى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (10/2023).

ونوهت على المسافرين التواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأوضحت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (10/2023): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (10/2023): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

#معبر رفح #آلية السفر #كشف المسافرين

الأكثر قراءة اليوم

الكاظمي يفجر مفاجأة مدوية : جثة صدام حسين رميت قرب منزلي بعد إعدامه

مهاجما بن غفير.. شبتاي يرفض الاستقالة

ضباط إسرائيليون: "قتال الفلسطينيين تحسّن بشكل ملحوظ".. "كل اقتحام بمثابة حرب"

"الفلك الدولي" يكشف موعد أول أيام شهر رمضان 2022

غضب إسرائيلي من جنوب أفريقيا..

أسعار صرف العملات

الإعلام الحكومي بغزة يستنكر وقف "فرانس 24" عمل الزميلة ليلى عودة

الأخبار الرئيسية

image_processing20230312-1071-529x3

جهود تبذل لاستردادها .. الاحتلال يرفض تسليم جثامين شهداء نابلس

للمرّة الأولى: موفاز يُلمِّح للتورّط باغتيال الزعيم الراحل "ابو عمار" .. أعددنا خطّةً لنفيه للسودان”

سموتر

سموتريتش يتوجه لواشنطن ولن يلتقيه أي مسؤول رسمي أميركي

لاول مرة .. قلق إسرائيلي من مناقشة البرلمان الأوروبي احتجاجات التغييرات القانونية

محدث: الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين قرب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية