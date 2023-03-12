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الاحتلال يمنع شقيقة الأسير نائل البرغوثي من زيارته

الأحد 12 مارس 2023 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حنان البرغوثي شقيقة الأسير نائل من زيارته في سجن "نفحة"، بعد احتجازها لمدة ساعتين ونصف على حاجز "نعلين".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ قرار المنع جاء تحت "حجج أمنية"، فالعائلة حُرمت على مدار سنوات من الزيارة، واليوم تُجدد سياستها الانتقامية بحقها.

وأشار إلى أنّه بعد وفاة والديْ وشقيق الأسير نائل، لم يتبق إلا شقيقته حنان وزوجته المحررة أمان نافع، اللتان يتاح لهما الزيارة.

وبين أن شقيقته حنان حُرمت من زيارته في الفترة الأولى من اعتقاله، لمدة 6 سنوات بشكل متواصل، ومنذ اعتقاله الأخير في عام 2014، تمكنت على مدار هذه السنوات، من زيارته 8 مرات فقط.

وإلى جانب شقيقة الأسير نائل البرغوثي، مُنعت شقيقة الأسير عبد الرحمن الريماوي من زيارته، وهو موقوف منذ عام، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".

#نائل البرغوثي #الاحتلال #نادي الأسير #سجن نفحة

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