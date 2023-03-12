استطلاع: أكثر من ربع اليهود يدرسون الهجرة من إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد، أن أكثر من رُبع اليهود في إسرائيل يدرسون الهجرة من إسرائيل أو نصح أولادهم بالهجرة، أو أنهم بدأوا بخطوات فعلية للهجرة، ولذلك فإن نسبتهم بين السكان ترتفع إلى الثُلث.

ويتبين من الاستطلاع أن التفكير في الهجرة سببه أن الوضع في إسرائيل يزعجهم، ولأنهم يرصدون "تحولات ديمغرافية وأيديولوجية تخيفهم" أي تزايد نسبة الحريديين بين السكان، وحتى في حال عدم تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء أو تم تمريرها من خلال تسوية.

يشار إلى أن الاستطلاع تم من خلال نماذج أسئلة أجاب عليها قرابة 2000 يهودي في إسرائيل، وحللها خبير الاستطلاعات بروفيسور كِميل فوكس. وبحسب "كان"، فإن الاستطلاع شمل اليهود فقط لأن المواطنين العرب لا يشاركون تقريبا في الاحتجاجات الواسعة ضد خطة إضعاف جهاز القضاء. ويشير الاستطلاع بالأساس إلى مزاج الشارع الإسرائيلي وليس بالضرورة إلى هجرة مئات آلاف اليهود قريبا.

وقال أكثر من رُبع اليهود البالغين في إسرائيل إنهم يدرسون إمكانية الهجرة "في أعقاب الأحداث الأخيرة"، بينما أفاد 6% من اليهود بدأوا بالعمل في هذا الاتجاه وتنفيذ إجراءات نحو الهجرة.

وإذا كانت المعطيات تشكل عيّنة تمثل اليهود في إسرائيل، وإذا كانت المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في نهاية العام الماضي، تفيد بأن عدد سكان إسرائيل 9.656 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2022، وعدد اليهود 7.106 مليون وعدد "الآخرين" (أي الذين هاجروا إلى إسرائيل، وخاصة من دول الاتحاد السوفييتي السابق، بموجب "قانون العودة" وهم ليسوا يهودا) هو 513 ألف نسمة، فإن الحديث يدور عن أكثر من 7.6 مليون.

ويعني ذلك أن نحو مليوني يهودي في إسرائيل يدرسون احتمال الهجرة. ويتبين من الاستطلاع أنه كلما ارتفع دخل الأفراد، يرتفع الاحتمال بهجرتهم. كما تبين أن ناخبي أحزاب "الوسط – يسار" يفكرون بالهجرة أكثر من ناخبي أحزاب اليمين والحريديين. وينبع ذلك من الصراع الحالي في إسرائيل حول خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، والذي يؤثر كثيرا على ناخبي "الوسط – يسار" الذين يعارضون الخطة، ولا يؤثر على ناخبي أحزاب اليمين والحريديين التي تشكل الحكومة الحكومة.

وقال 53% من ناخبي حزب "ييش عتيد"، وهو ثاني أكبر حزب إسرائيلي ويرأسه يائير لبيد، أنهم فكروا في الهجرة أو نفذوا خطوات باتجاه الهجرة. والوضع نفسه يسود في أوساط ناخبي أحزاب المعارضة الأخرى، باستثناء "المعسكر الوطني" الذي يرأسه بيني غانتس، حيث قال 25% من ناخبيه أنهم فكروا في الهجرة و3% عملوا باتجاه الهجرة.