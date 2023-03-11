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جهود تبذل لاستردادها .. الاحتلال يرفض تسليم جثامين شهداء نابلس

الأحد 12 مارس 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهود تبذل لاستردادها .. الاحتلال يرفض تسليم جثامين شهداء نابلس



تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، رفضها تسليم جثامين الشهداء الثلاثة الذين قامت بتصفيتهم صباح الأحد قرب نابلس.

وتبذل جهات مختلفة منها الشؤون المدنية جهودًا لمحاولة الضغط على الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء الثلاثة.

وأعلنت عائلة الشامي التي استشهد من أبنائها شابين أنها لن تستقبل المعزين قبل تسليم جثامينهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار تجاه الشبان الثلاثة قرب حاجز صرة جنوب غرب نابلس ما أدى لاستشهادهم.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهداء الثلاثة، هم: جهاد محمد وصفي الشامي (24 عامًا)، وعدي عثمان رفيق الشامي (22 عامًا)، ومحمد رائد ناجي دبيك (18 عامًا).

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