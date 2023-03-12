مصري وفلسطيني يحصدان جائزة نجيب محفوظ للرواية

القاهرة / سما /

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، التابع لوزارة الثقافة المصرية، أول أمس الجمعة، أسماء الفائزين بجائزة نجيب محفوظ فى الرواية في مصر والعالم العربي.

وعن مصر، فاز بالجائزة الروائي إبراهيم محمد إبراهيم فرغلي (إبراهيم فرغلي) بجائزة المسابقة لأفضل رواية مصرية وقدرها 75000 جنيه عن رواية “قارئة القطار”.

كما فاز الكاتب الروائي الفلسطيني حسن حميد بجائزة المسابقة لأفضل رواية عربية وقدرها 75000 جنيه عن رواية “ناغوغي الصغير”.

وجدير بالذكر أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 103 متقدمين بواقع 90 متقدم مصري، و13 متقدم من الدول العربية.