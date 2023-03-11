إدانة فلسطينية واسعة لجريمة الاحتلال في نابلس

رام الله / سما /

أدانت فصائل وشخصيات فلسطينية، الأحد، جريمة الاحتلال الجديدة في نابلس والتي أدت لاستشهاد 3 شبان.

وحمل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، حكومة الاحتلال الفاشية مسؤولية جريمة اعدام الشبان الثلاثة.

وقال فتوح، في تصريح صحفي له، إن الاحتلال ينصب حواجز الموت على مداخل البلدات الفلسطينية، لقتل المواطنين بدم بارد، بذرائع وادعاءات كاذبة، لتبرير عمليات الاعدام الميدانية اليومية.

وأضاف، تكرار عمليات الاعدام بنفس الطريقة وعلى حواجز الاحتلال العسكرية يثبت العقلية الدموية لدى قوات الاحتلال، وأن لديها تعليمات صريحة بالقتل والتصفية الجسدية بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بتشكيل لجان تحقيق دولية حول عمليات الاعدام على حواجز "الابرتهايد" والموت بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاكمة قادة دولة الاحتلال.

فيما نعت حركة "فتح" الشهداء الثلاثة، وقالت إن "هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال تؤكد أن حكومة الاحتلال ساعية إلى تصعيد الأوضاع، محاولة من خلال ذلك تصدير أزماتها الداخلية".

وأضافت: إن سياسة ما يسمى "جز العشب" التي يمارسها الاحتلال لن تجدي نفعًا، ولن تُرهب شعبنا الذي سيواصل نضاله، حتى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري؛ وكبح النزعة الإجرامية- الدموية لمنظومة الاحتلال، محملةً الاحتلال مسؤولية وتداعيات جرائمه.

من جهتها قالت حركة "حماس"، إن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة ضد شعبنا الفلسطيني في مدينة نابلس، في سياق سياسته النازية ضد شعبنا.

وأضافت "حماس" في تصريح صحفي للناطق باسمها حازم قاسم: هذه الدماء ستكون لعنة على الاحتلال ووقود لتصاعد الانتفاضة العظيمة في الضفة الغربية. كما قال.

وتابع: معادلة الرد على جرائم الاحتلال حاضرة كما كان في عملية الشهيد المعتز بالله الخواجا، فجرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب. وفق قوله.

فيما قال طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، إن إعدام الشهداء الثلاثة بمثابة جريمة بشعة جديدة تسجل في سجل الاحتلال.

وأكد عز الدين أن "هذه الجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا ومقاوميه تثبت كل يوم أن حكومة الاحتلال الإرهابية تعلن الحرب الشاملة على شعبنا وتستخدم كل الطرق البشعة التي تستوجب الرد عليها بكل الطرق والوسائل". كما قال.

وأضاف: "حكومة الاحتلال النازية تتحمل مسؤولية جرائمها وستبقى مقاومة شعبنا ثابتة على دربها، ولن تتراجع مهما كانت التضحيات فالاحتلال حتماً إلى زوال".

فيما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "هذه المجزرة الجديدة لن تضعف إرادة المقاومة، وأن جماهير شعبنا بتشكيلاته المُقاوِمة كافةً ستُدفِّع العدوَّ ثمنَ جرائمه".



وأضافت: "شعبنا سيشقُّ طريقه نحو التحرير والعودة".