  1. الرئيسية
  2. الصحة

التعرق الليلي.. احذر من هذا المؤشر الخطير

الأحد 12 مارس 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعرق الليلي.. احذر من هذا المؤشر الخطير



وكالات / سما /

يعتبر التعرق الليلي عرضا شائعا قد يشعر به معظم الناس لاسيما في فصل الصيف أو عند الإصابة بالإنفلونزا مثلا، لكن مراجعة الطبيب تصبح أمرا لازما في حال عدم وجود سبب واضح لتكرار الحالة.

ويمكن أن يكون التعرق الليلي علامة على شيء خطير، بما في ذلك نوع من سرطان الدم يسمى المايلوما، وهو سرطان أحد أنواع خلايا الدم التي تؤثر على جهاز المناعة والعظام والكلى.

وتحسنت علاجات المايلوما بشكل كبير في العقدين الماضيين، حيث يعيش أكثر من نصف المرضى لمدة خمس سنوات على الأقل بعد التشخيص، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وتبدأ الفحوصات عادة بالدم والبول والأشعة السينية على الصدر، ومن الممكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من الاختبارات في المستشفى، مثل فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أو خزعة العظام.

وإذا كان التعرق مصحوبا بفقدان الوزن، فالأمر سيصبح مقلقا، حيث تشير الأعراض إلى السرطانات والورم الليمفاوي، أو حتى العدوى البكتيرية.

أعراض المايلوما:

آلام العظام.

الضعف والتعب.

فقدان الوزن وفقدان الشهية.

عدوى متكررة.

ضعف أو تنميل في الذراعين والساقين.

#التعرق الليلي #التعرق #الصيف #الصحة #امراض #الانفلونزا

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تصدر بيانًا هاماً حول حالة الطفل مراد عمار الحوراني

مهاجما بن غفير.. شبتاي يرفض الاستقالة

ضباط إسرائيليون: "قتال الفلسطينيين تحسّن بشكل ملحوظ".. "كل اقتحام بمثابة حرب"

"الفلك الدولي" يكشف موعد أول أيام شهر رمضان 2022

الكاظمي يفجر مفاجأة مدوية : جثة صدام حسين رميت قرب منزلي بعد إعدامه

غضب إسرائيلي من جنوب أفريقيا..

الإعلام الحكومي بغزة يستنكر وقف "فرانس 24" عمل الزميلة ليلى عودة

الأخبار الرئيسية

سموتر

سموتريتش يتوجه لواشنطن ولن يلتقيه أي مسؤول رسمي أميركي

لاول مرة .. قلق إسرائيلي من مناقشة البرلمان الأوروبي احتجاجات التغييرات القانونية

محدث: الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين قرب نابلس

photo_2023-03-11_22-09-09

"واشنطن بوست" تنشر فيديو ثلاثي الأبعاد يوضح كيف أطلق الاحتلال النار على المدنيين

ضباط إسرائيليون: "قتال الفلسطينيين تحسّن بشكل ملحوظ".. "كل اقتحام بمثابة حرب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية