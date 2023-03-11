نصائح للحفاظ على صحة الجلد مع تقلبات الطقس

وكالات / سما /

مع تقلبات الطقس، وخاصة ارتفاع درجات الحرارية، غالبًا ما يصاب الأشخاص ذوو البشرة الحساسة بطفح جلدي أو التهاب أحمر في مقدمة العنق والصدر والذراعين والساقين والوجه، فتسبب شمس الصيف مجموعة من المشاكل الجلدية ومعالجتها تحتاج إلى رعاية مناسبة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “ indiatoday”.

ويقترح الخبراء أن اتباع روتين للعناية بالبشرة في الأشهر الحارة أمر مهم لتجنب الأمراض الجلدية الخطيرة لاحقًا في الحياة، ووفقًا للدكتور إبشيتا جوهري، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل وأخصائي الليزر في مستشفي نيو دليهي، فيمكن للأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة أن يصابوا بطفح جلدي على شكل التهاب أحمر.

وقال الدكتور جوهري "قد يكون من الصعب في الصيف تجنب الحرارة، وعند بعض الناس ، يمكن أن يسبب التعرض لأشعة الشمس طفح جلدي يظهر على مقدمة العنق والصدر والذراعين والساقين والوجه أيضًا".

فمن السهل التعرض لحروق الشمس في شمس الصيف الشديدة، و قال الدكتور جوهري: "إذا أصبت بحروق الشمس ، فتأكد من ترطيب المنطقة جيدًا وعلاج المنطقة بضغط بارد استخدم المكونات التي لها تأثيرات تبريد ، مثل مكعبات الثلج والصبار والأرض الكاملة .

فيساعد وضع مكعبات الثلج على المنطقة المصابة على تهدئة بشرتك، و يمكن أن يقلل الصبار من الحكة والتهيج، و يمكن أن يساعدك تطبيق حزمة الوجه المصنوعة من الأرض الكاملة مع ماء الورد على علاج حروق الشمس والطفح الجلدي.

وتتم إزالة الجسيمات التي يمكن أن تسد المسام عن طريق التقشير اللطيف في الحمام. ويمكن تنظيف ذلك دون استخدام فرك قاسي. بدلاً من ذلك ، استخدم منشفة خشنة أو صابون خفيف لتنظيف بشرتك لأن الصابون القاسي قد يهيج الجلد.

ارتدِ ملابس قطنية، فيمكنك تقليل التهيج عن طريق ارتداء ملابس فضفاضة، فيسمح هذا للهواء بالانتشار على بشرتك وإبقائها جافة ، مما قد يساعد في تقليل التعرق ارتدِ بنطالًا طويلًا وقميصًا أو قميصًا بأكمام طويلة وقبعة أو وشاحًا يغطي وجهك ورقبتك وأذنيك ، إذا أمكنك ذلك كما يجب الانتباه إلى خامات الملابس، فمعظم الأقمشة التي تسمح بمرور الهواء هي تلك المصنوعة من القطن الخفيف.

وللتخلص من الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة ، استخدم مكونات التبريد مثل الصبار والأرض الكاملة.

لا تنسى واقي الشمس، فيجب عليك اختر واقيًا من الشمس مع حماية "واسعة الطيف" والتي تصل إلى SPF 30. واقيات الشمس ذات الطيف الواسع ستحميك من أشعة UVA و UVB ، وهي الأسباب الرئيسية لحروق الشمس. وفقًا للدكتور جوهري ، "يجب إعادة وضع واقي الشمس كل 2-3 ساعات على الأقل وأكثر إذا كنت تسبح أو تتعرق".

الماء هو المفتاح الاحفاظ علي بشرتك، فالجفاف شائع جدًا في الصيف ، لذلك قد لا يكفي شرب أكواب قليلة من الماء وأضاف الدكتور جوهري: "احتفظ دائمًا بزجاجة من الماء معك إذا كنت تنوي الخروج استهلك عصائر الفاكهة وعصير الليمون وتناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل الخيار والبطيخ للحفاظ على ترطيب جسمك وصحة بشرتك .