ميزة GrammarlyGO الجديدة وكيف تساعد في الكتابة؟ تفاصيل

وكالات / سما /

تعد خدمة Grammarly واحدة من الخدمات المميزة التى تساعد المستخدمين في الكتابة، عبر مراجعة التهجئة والقواعد وعلامات الترقيم والأخطاء الأخرى في النصوص الإنجليزية، كما تتيح هذه المنصة أيضًا للمستخدمين تخصيص أسلوبهم ونبرة كتابتهم.

وتعتبر منصة مساعد الكتابة أحدث شركة تتبنى الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أصبحت هذه التقنية شائعة من خلال روبوت الدردشة ChatGPT ، حيث أعلنت أداة التدقيق النحوي عن دعمها لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يمكنها كتابة المحتوى في كتابات المستخدمين أسلوب.

ما هو GrammarlyGO

في إحدى المنشورات ، تُعرِّف الشركة "GrammarlyGO" على أنه منتج ذكاء اصطناعي مُصمم بهدف "تسريع الإنتاجية حيث يكتب الأشخاص"، و من المقرر إطلاق المنتج في الأشهر المقبلة، وسيكون GrammarlyGO متاحًا لجميع المستخدمين - كل من الإصدارات المجانية والمدفوعة وسيبدأ برنامج تجريبي من نفس الإصدار في أبريل.

GrammarlyGO: كيف ستعمل

على غرار ChatGPT ، يمكن لـ GrammarlyGO أيضًا إنشاء نص بناءً على مطالبة قصيرة. ومع ذلك ، يضيف Grammarly عنصرًا خاصًا. سيكون المحتوى الذي تم إنشاؤه من النسخ التي تنتجها الأداة بأسلوب الكتابة المعتاد للمستخدم، وهذا ممكن لأن Grammarly يحلل بالفعل كل ما يكتبه المستخدم بحثًا عن الأخطاء، لذا ، فإن أداة الكتابة لديها بالفعل الكثير من البيانات للعمل معها.

GrammarlyGO: كيف سيساعد المستخدمين

أشار Grammarly إلى أن هناك بعض حالات الاستخدام لأداة الكتابة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ويتضمن كتابة ردود البريد الإلكتروني بناءً على مطالبات بنقرة واحدة مثل ، "أنا لست مهتمًا".

وتلاحظ الشركة أيضًا أن أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها يمكنها إعادة كتابة المحتوى الحالي للمساعدة في النغمة أو الوضوح، وعلاوة على ذلك ، يمكن للأداة أيضًا تعديل المحتوى الحالي وإما زيادته أو تقليله لملاءمة عدد كلمات معين. الأداة قادرة أيضًا على مساعدة منشئي المحتوى على استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء مخططات أو تشكيل أفكار.