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استقالة أول مدرب من الدرجة الممتازة

الأحد 12 مارس 2023 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة أول مدرب من الدرجة الممتازة



غزة / سما /

أعلن المدرب محمد العماوي المدير الفني لفريق اتحاد بيت حانون استقالته من تدريب الفريق بعد ختام منافسات الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وجاءت استقالة العماوي بعد أن قاد الفريق للبقاء في الدوري الممتاز للموسم الخامس توالياً وتجنب الهبوط للدرجة الأولى.

ووضع العماوي استقالته على طاولة مجلس الإدارة بعد فترة 5 سنوات متواصلة قاد فيها بيت حانون من الدرجة الثانية إلى الأولى والبقاء في الممتازة عدة مواسم.

ومن المتوقع أن يقرر مجلس إدارة بيت حانون مصير استقالة العماوي برفضها أو قبولها والبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في الفترة القادمة.

#الدرجة الممتازة #استقالة #محمد العماوي #اتحاد بيت حانون

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