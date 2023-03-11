فيديو.. "الحوانين" يضمن البقاء في الممتازة والنصيرات يعود لدوري الأولى

غزة / سما /

رفع اتحاد بيت حانون راية النجاة من الهبوط واستمراره لموسم آخر في دوري الأضواء، معلناً عن انتهاء الزيارة السريعة لفريق خدمات النصيرات للدوري الممتاز بعد تأكيد هبوطه وعودته للدرجة الأولى بعدما تأهل منها الموسم الماضي.

والتقى بيت حانون والنصيرات في مباراة حاسمة لهبوط أحدهما، ليحقق بيت حانون فيها هدفه ويستمر للموسم الخامس على التوالي في الدرجة الممتازة.

المباراة شهدت شد عصبي كبير بين الفريقين نتيجة سعيهما لتجاوز الهبوط، وانتهى الشوط الأول منها سلبي النتيجة، قبل أن يفتتح عبد الكريم نصير النتيجة بهدف أول لبيت حانون في الدقيقة 50.

حاول خدمات النصيرات العودة بالنتيجة وتجنب الهبوط لكن بيت حانون حافظ نتيجة الفوز التي أبقته رسمياً في الدوري الممتاز وذهبت بطاقة الهبوط لخدمات النصيرات.

الفوز رفع رصيد بيت حانون إلى 24 نقطة وارتقى للمركز الثامن، فيما بقي النصيرات في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

شباب رفح (5-0) شباب الزوايدة

وفي مباراة هامشية اختتم شباب رفح مشواره في الدوري الممتاز بخماسية نظيفة في مرمى الزوايدة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح.

سجل خماسية شباب رفح، عماد فحجان 25+39+89 (هاتريك)، ومحمد الشاعر 64، وعبد الرحمن الحميدي 86، ليرفع الزعيم رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف خدمات رفح المتوج باللقب.

الهلال (2-2) غزة الرياضي

واحتكم ناديي الهلال وغزة الرياضي للتعادل الإيجابي (2-2) في المباراة التي جمعت الفريين على ملعب فلسطين.

سجل هدفي غزة الرياضي، توفيق البيك 36، محمد تمراز 62، فيما سجل هدفي الهلال، علاء مهنا 90، ليرفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد غزة الرياضي إلى 23 نقطة في المركز التاسع.