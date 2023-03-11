رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- ربع مليون متظاهر في كافة أنحاء اسرائيل

- المفتش العام للشرطة: لا أريد دماء في الشوارع وأعلن تجميد اقصاء قائد شرطة تل ابيب

- المستشارة القانونية للحكومة تعلن ان اقصاء قائد الشرطة بأمر من بن غفير غير قانوني

- بن غفير: المستشارة القانونية للحكومة تريد إدارة وزارة الامن القومي

- للمرة الأولى: أكثر من 50 ألف متظاهر في مدينة حيفا

- الائتلاف الحكومي يسارع في إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي بالقراءتين الثانية والثالثة

- المستشارة القانونية للحكومة تعارض بشدة قانون منح الحصانة للأجهزة الأمنية كون ذلك يعرضهم للمحاكمات الدولية

- مظاهرة في روما ضد نتنياهو الذي يقضي نهاية الأسبوع مع زوجته

- نتنياهو اتهم حكومة لبيد- بينت بالمسؤولية عن تجديد العلاقات بين السعودية وإيران

- هزة سياسية: بعد مفاوضات سرية الإعلان عن تجديد العلاقات السعودية الإيرانية

* "معاريف":

- قائد الشرطة الإسرائيلية: لن استسلم ولن أخضع للضغوطات السياسية

- بن غفير: المستشارة القانونية للحكومة تخدم الحكومة السابقة

- الخميس المقبل: تصعيد المقاومة ضد الديكتاتورية

- الاتفاق والقلق: علاقات خطيرة بعد تجديد العلاقات بين الرياض وطهران

- انتهاء زيارة نتنياهو لروما: الاتفاق السعودي الإيراني نتيجة ضعف الغرب

* "هآرتس":

- المستشارة القانونية للحكومة تجمد قرار اقصاء قائد شرطة تل ابيب

- جماهير غفيرة في المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

- الخميس المقبل: تصعيد المقاومة ضد الديكتاتورية

- الهجوم على المستشارة القانونية للحكومة يكشف عن وجه الحكومة المظلم

- تحقيق مع الصحفي اوري مسغاف: كونه نصح نتنياهو بإلغاء زيارته لألمانيا وما اذا كان يعلم أنه سيتم الاعتداء عليه

- لا علاقة لإسرائيل بتجديد العلاقات السعودية الإيرانية ولن تستطيع منعها

- موتي جيلات: بدلة الديكتاتور فصلت على مقاس نتنياهو