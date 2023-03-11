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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 12 مارس 2023 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت": 

- ربع مليون متظاهر في كافة أنحاء اسرائيل

- المفتش العام للشرطة: لا أريد دماء في الشوارع وأعلن تجميد اقصاء قائد شرطة تل ابيب 

- المستشارة القانونية للحكومة تعلن ان اقصاء قائد الشرطة بأمر من بن غفير غير قانوني 

- بن غفير: المستشارة القانونية للحكومة تريد إدارة وزارة الامن القومي 

- للمرة الأولى: أكثر من 50 ألف متظاهر في مدينة حيفا 

- الائتلاف الحكومي يسارع في إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي بالقراءتين الثانية والثالثة 

- المستشارة القانونية للحكومة تعارض بشدة قانون منح الحصانة للأجهزة الأمنية كون ذلك يعرضهم للمحاكمات الدولية 

- مظاهرة في روما ضد نتنياهو الذي يقضي نهاية الأسبوع مع زوجته 

- نتنياهو اتهم حكومة لبيد- بينت بالمسؤولية عن تجديد العلاقات بين السعودية وإيران 

- هزة سياسية: بعد مفاوضات سرية الإعلان عن تجديد العلاقات السعودية الإيرانية 

* "معاريف": 

- قائد الشرطة الإسرائيلية: لن استسلم ولن أخضع للضغوطات السياسية

- بن غفير: المستشارة القانونية للحكومة تخدم الحكومة السابقة 

- الخميس المقبل: تصعيد المقاومة ضد الديكتاتورية 

- الاتفاق والقلق: علاقات خطيرة بعد تجديد العلاقات بين الرياض وطهران 

- انتهاء زيارة نتنياهو لروما: الاتفاق السعودي الإيراني نتيجة ضعف الغرب 

* "هآرتس": 

- المستشارة القانونية للحكومة تجمد قرار اقصاء قائد شرطة تل ابيب 

- جماهير غفيرة في المظاهرات ضد حكومة نتنياهو 

- الخميس المقبل: تصعيد المقاومة ضد الديكتاتورية 

- الهجوم على المستشارة القانونية للحكومة يكشف عن وجه الحكومة المظلم 

- تحقيق مع الصحفي اوري مسغاف: كونه نصح نتنياهو بإلغاء زيارته لألمانيا وما اذا كان يعلم أنه سيتم الاعتداء عليه

- لا علاقة لإسرائيل بتجديد العلاقات السعودية الإيرانية ولن تستطيع منعها 

- موتي جيلات: بدلة الديكتاتور فصلت على مقاس نتنياهو

#الصحف الإسرائيلية

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