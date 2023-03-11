فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- ربع مليون متظاهر في كافة أنحاء اسرائيل
- المفتش العام للشرطة: لا أريد دماء في الشوارع وأعلن تجميد اقصاء قائد شرطة تل ابيب
- المستشارة القانونية للحكومة تعلن ان اقصاء قائد الشرطة بأمر من بن غفير غير قانوني
- بن غفير: المستشارة القانونية للحكومة تريد إدارة وزارة الامن القومي
- للمرة الأولى: أكثر من 50 ألف متظاهر في مدينة حيفا
- الائتلاف الحكومي يسارع في إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي بالقراءتين الثانية والثالثة
- المستشارة القانونية للحكومة تعارض بشدة قانون منح الحصانة للأجهزة الأمنية كون ذلك يعرضهم للمحاكمات الدولية
- مظاهرة في روما ضد نتنياهو الذي يقضي نهاية الأسبوع مع زوجته
- نتنياهو اتهم حكومة لبيد- بينت بالمسؤولية عن تجديد العلاقات بين السعودية وإيران
- هزة سياسية: بعد مفاوضات سرية الإعلان عن تجديد العلاقات السعودية الإيرانية
* "معاريف":
- قائد الشرطة الإسرائيلية: لن استسلم ولن أخضع للضغوطات السياسية
- بن غفير: المستشارة القانونية للحكومة تخدم الحكومة السابقة
- الخميس المقبل: تصعيد المقاومة ضد الديكتاتورية
- الاتفاق والقلق: علاقات خطيرة بعد تجديد العلاقات بين الرياض وطهران
- انتهاء زيارة نتنياهو لروما: الاتفاق السعودي الإيراني نتيجة ضعف الغرب
* "هآرتس":
- المستشارة القانونية للحكومة تجمد قرار اقصاء قائد شرطة تل ابيب
- جماهير غفيرة في المظاهرات ضد حكومة نتنياهو
- الخميس المقبل: تصعيد المقاومة ضد الديكتاتورية
- الهجوم على المستشارة القانونية للحكومة يكشف عن وجه الحكومة المظلم
- تحقيق مع الصحفي اوري مسغاف: كونه نصح نتنياهو بإلغاء زيارته لألمانيا وما اذا كان يعلم أنه سيتم الاعتداء عليه
- لا علاقة لإسرائيل بتجديد العلاقات السعودية الإيرانية ولن تستطيع منعها
- موتي جيلات: بدلة الديكتاتور فصلت على مقاس نتنياهو