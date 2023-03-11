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ريال مدريد يُحدد بديل بنزيما الأول في السوق

الأحد 12 مارس 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يُحدد بديل بنزيما الأول في السوق



وكالات / سما /

أفادت التقارير الأخيرة أن نادي ريال مدريد وضع المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين كخيار أول يُمكن أن يلجأ له في سوق الانتقالات الصيفية في حالة عدم إنهاء ملف تجديد كريم بنزيما.

قبل عدة أسابيع كان تجديد بنزيما لعقده مع النادي الملكي أمرًا مفروغًا منه، ولكن في ظل التقدم البطئ لهذه العملية، فإن الريال يُحدد بديلًا مُمكنًا له.

سينتهي عقد المهاجم البالغ م العمر 35 عامًا في 30 يونيو ولم يوقع بعد على صفقة جديدة مع النادي، وبحسب Libertad Digital فإن ريال مدريد لا يزال غير متأكد من موقف بنزيما الموسم المقبل.

يطلب بنزيما زيادة في الراتب ليست جزءًا من خطط النادي الأبيض، ولذا فإن هاري كين موجود ضمن خطط الريال خصوصًا وأن اللاعب في التاسع والعشرين من عمره قد تكون لديه دوافع أكبر لمغادرة السبيرز.

ارتبط النجم الإنجليزي الدولي عدة مرات بفريق نادي ريال مدريد بالإضافة إلى أندية أوروبية كبرى أخرى، لكن لم يوجد شئ ملموس حتى الآن فيما يتعلقه بانتقاله لنادٍ آخر.

#ريال مدريد #بنزيما #هاري كين #الانتقالات الصيفية

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